Орела: Вземем ли мача, ще сме в играта

ПФК Монтана гостува на Септември (София) във втората си поредна пряка битка за оцеляване в efbet Лига. Двубоят от 32-рия кръг на шампионата е утре, 1-ви май, от 17:30 часа на стадион “Драгалевци“ в столицата. В първия си двубой от трета група „сините“ прекъснаха кошмарната серия без успех и се наложиха с 1:0 над Добруджа у дома, като в последната минута от двубоя Марсио Роса спаси дузпа.

"Направихме си победата малко мъчна. Можехме още през първото полувреме да си решим мача, а през второто направихме още пропуски и накрая трябваше да се измъкваме с доза късмет и перфектен скаутинг относно изпълнението на противниковия футболист. Но при такова центриране в последната минута на мача се изисква пределна концентрация и мотивация да играеш ти първи с топката. Все пак важното е, че победихме“, каза относно понеделнишкия мач старши треньорът на тима Атанас Атанасов. Сега Монтана ще преследва втори успех и срещу Септември, след като го победи с 2:0 в първата среща помежду им този сезон, но загуби сблъсъка в София на 16-ти февруари.

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

"Трябва да вземем мача утре и вече наистина сме в играта. Ако това се случи, можем да победим и Берое, тъй като играчите започват да трупат самочувствие и увереност. Когато сме групирани и стоим правилно тактически, винаги ще излизаме на ситуации. Добруджа имаше само едно положение за целия мач, дошло след наша грешка. Но грешки винаги ще се допускат“, сподели още наставникът на тима.

Всички футболисти са на разположение на треньорския щаб и могат да вземат участие в поредния ключов мач в битката за спасение.