  3. Боруков изгледа от пейката поредната победа на Маритимо

  • 1 май 2026 | 21:12
Преслав Боруков не се появи в игра за Маритимо, който победи с 3:2 гостуващия Лейшоеш в среща от 32-рия кръг на Лига Португал 2. Тимът от Фуншал си осигури промоция за елита още преди седмица, но продължава да трупа точки и има аванс от цели 14 пункта прд втория Академико (Визеу).

Откакто се възстанови от тежка контузия, Боруков взе участие в няколко мача, влизайки от пейката, но нито веднъж не записа повече от 5 минути.

Дори равенство щеше да е достатъчно на Маритимо да завърши сезона на върха във второто ниво на португалския футбол. Тимът обаче подходи сериозно и надви един от отборите, които се борят за участие в плейофите за изкачване в Лига Португал.

Франсиско Гомеш откри за Маритимо в 10-ата минута, но малко по-късно Лукаш Параизо изравни. В 23-тата минута Шериф Нага от гостите си отбеляза автогол, а в началото на втората част Ибрахима направи резултата 3:1. В края резервата Бенямин Канурич върна едно попадение за Лейшоеш.

Митков заби хеттрик в Казахстан

Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

Българин напуска Байерн

Реал Мадрид изхвърли Динамо (Загреб) и Калоян Божков от „Международна купа на Висшата лига“

Късен гол свали Апоел (Беер Шева) от лидерската позиция в Израел, Стоянов игра малко

На тази дата преди 32 години: Двама българи в полуфинал на Шампионска лига

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Добруджа 0:3 Локомотив (София), гол на Тауи

Монтана се добра до точка срещу Септември

Спартак Плевен се върна в играта, Балкан е първият полуфиналист в Sesame НБЛ

Очаквайте на живо: Ще успее ли Апоел да изравни серията с Реал Мадрид в плейофите на Евролигата?

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

