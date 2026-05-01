Боруков изгледа от пейката поредната победа на Маритимо

Преслав Боруков не се появи в игра за Маритимо, който победи с 3:2 гостуващия Лейшоеш в среща от 32-рия кръг на Лига Португал 2. Тимът от Фуншал си осигури промоция за елита още преди седмица, но продължава да трупа точки и има аванс от цели 14 пункта прд втория Академико (Визеу).

Откакто се възстанови от тежка контузия, Боруков взе участие в няколко мача, влизайки от пейката, но нито веднъж не записа повече от 5 минути.

Дори равенство щеше да е достатъчно на Маритимо да завърши сезона на върха във второто ниво на португалския футбол. Тимът обаче подходи сериозно и надви един от отборите, които се борят за участие в плейофите за изкачване в Лига Португал.

Франсиско Гомеш откри за Маритимо в 10-ата минута, но малко по-късно Лукаш Параизо изравни. В 23-тата минута Шериф Нага от гостите си отбеляза автогол, а в началото на втората част Ибрахима направи резултата 3:1. В края резервата Бенямин Канурич върна едно попадение за Лейшоеш.