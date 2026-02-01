Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

Фейрензе и Маритимо завършиха 1:1 в среща от 20-ия кръг на Лига Португал 2. Преслав Боруков остана на пейката за гостите, които стигнаха до равенство в последните минути, въпреки че бяха с двама души по-малко на терена.

След нулево равенство до почивката, Фейрензе взе преднина в 72-рата минута с гол на Леандро Антунеш. Малко по-късно Ноа Мадсен от Маритимо получи червен картон, а в 86-ата минута същото се случи и с другия централен бранител на гостите - Роман Корея.

Футболистите на Фейрензе се виждаха сигурни победители, но в 90-ата минута Адриан Буцке донесе равенството на Маритимо, разписвайки се след асистенция на Мартин Техон. Испанецът беше точен в трети пореден мач.

В класирането Маритимо е начело с 41 точки и е все по-близо до завръщане в елита. На второ място е Академико (Визеу) с 35 точки, а Визела на Андреа Христов, Ангел Бастунов и Христо Иванов се намира на 5-а позиция с 29 точки.