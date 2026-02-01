Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Маритимо
  3. Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

  • 1 фев 2026 | 22:22
  • 712
  • 0
Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

Фейрензе и Маритимо завършиха 1:1 в среща от 20-ия кръг на Лига Португал 2. Преслав Боруков остана на пейката за гостите, които стигнаха до равенство в последните минути, въпреки че бяха с двама души по-малко на терена.

След нулево равенство до почивката, Фейрензе взе преднина в 72-рата минута с гол на Леандро Антунеш. Малко по-късно Ноа Мадсен от Маритимо получи червен картон, а в 86-ата минута същото се случи и с другия централен бранител на гостите - Роман Корея.

Футболистите на Фейрензе се виждаха сигурни победители, но в 90-ата минута Адриан Буцке донесе равенството на Маритимо, разписвайки се след асистенция на Мартин Техон. Испанецът беше точен в трети пореден мач.

В класирането Маритимо е начело с 41 точки и е все по-близо до завръщане в елита. На второ място е Академико (Визеу) с 35 точки, а Визела на Андреа Христов, Ангел Бастунов и Христо Иванов се намира на 5-а позиция с 29 точки.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Десподов с гол и асистенция, ПАОК отново само на точка от върха

Десподов с гол и асистенция, ПАОК отново само на точка от върха

  • 1 фев 2026 | 21:49
  • 3974
  • 1
Християн Петров изгледа от пейката равенство на Хееренвеен

Християн Петров изгледа от пейката равенство на Хееренвеен

  • 1 фев 2026 | 21:28
  • 993
  • 1
Здравко Димитров дебютира при победа със 7:0

Здравко Димитров дебютира при победа със 7:0

  • 1 фев 2026 | 21:12
  • 1929
  • 1
Тонислав Йорданов влезе от пейката и спаси Кишварда

Тонислав Йорданов влезе от пейката и спаси Кишварда

  • 1 фев 2026 | 21:07
  • 1091
  • 0
Алекс Петков с червен картон срещу Панатинайкос

Алекс Петков с червен картон срещу Панатинайкос

  • 1 фев 2026 | 19:58
  • 1348
  • 1
Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

  • 1 фев 2026 | 19:24
  • 5772
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 43358
  • 246
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 3613
  • 3
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 44847
  • 372
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 34412
  • 68
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 21212
  • 105
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 5523
  • 0