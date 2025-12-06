Отборът на Боруков с пета поредна победа

Популярни
  Маритимо
  6 дек 2025
  • 604
  • 0
Маритимо запази лидерската си позиция в Лига Португал 2 след домакинска победа с 2:0 над Торензе. Попаденията за тима от Фуншал отбелязаха Рафаел Гузо и Адриан Бутцке, а гостите завършиха мача с 10 човека заради червен картон на Дан Жан.

Преслав Боруков беше в групата на Маритимо, но не влезе в игра. Българският нападател наскоро се възстанови от тежка контузия и още не е в оптимална форма.

Двубоят се разви много зле за гостите заради необмислените действия на халфа Дани Жан, който си изкара два жълти картона още до 21-вата минута и остави тима си в намален състав. Малко след това Рафаел Гузо даде преднина на Маритимо, а в 84-тата минута Бутцке сложи точка на спора.

Маритимо има 29 точки, а с толкова е и вторият Спортинг (Лисабон) Б. В челната шестица са още Академико (Визеу), Шавеш, Униао Лейрия и Визела на Ангел Бастунов и Андреа Христов.

