Еди Хау останал доволен от подкрепата след срещата със собствениците

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че е останал доволен от подкрепата, която е почувствал след срещата със собствениците на клуба. Той увери, че предстоят "вълнуващи времена", но е наясно, че резултатите са важни, а те не са достатъчно добри през този сезон.

"Тази среща беше възможност да видя много хора, които не бях виждал от известно време. Очевидно собствениците и представителите на PIF бяха тук и беше конструктивна, добра среща, а аз бях малка част от нея. Винаги е конструктивна, защото мисля, че те очевидно се интересуват от футболния клуб, с дългосрочното планиране, което е в ход. Предстоят много вълнуващи времена за клуба, независимо какво ще се случи в краткосрочен план.

Доволен съм от нивото на подкрепа, което ми беше оказано, но разбира се, е ясно как работи футболът и знам, че трябва да постигнем резултати. Това никога няма да се промени.

Желанието е непроменено - да се опитаме да стигнем до върха на Висшата лига, да се опитаме да спечелим колкото се може повече трофеи. Не мисля, че докато PIF са наши собственици, това ще се промени.

Чувствам, че има единство във футболния клуб. Но на моята позиция не си правя илюзии - трябва да постигам резултати, за да запазя това чувство и това доверие. Това е отговорност, която идва с работата", заяви Хау.

"Антъни Гордън взе участие в част от тренировката в сряда и беше страхотно да го видим на терена. Ще направим оценка на неговата физическа форма, когато наближи мачът (б.ред. - утре Нюкасъл приема Брайтън). Ще видим как ще се справи днес", добави англичанинът.