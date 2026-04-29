В Нюкасъл искат да се разделят с играч, който привлякоха преди година

Ръководството на Нюкасъл активно търси купувач на Йоан Уиса, твърди вестник “Мирър”. Нападателят предпочита да остане в тима, но от “Сейнт Джеймсис Парк” са силно разочаровани от представянето му през настоящата кампания и ще опитат максимално да намалят загубите си. 29-годишният конгоанец бе привлечен в последните ден на летния трансферен прозорец, когато бяха платени 55 милиона паунда на Брентфорд. Той получи сериозно доверие от шефовете на тима и Еди Хау, които му дадоха и фланелката с номер 9, но и това не помогна на острието на замени напусналия Александър Исак.

Уиса страдаше от поредица от травми и в крайна сметка записа едва 3 гола и 1 асистенция в 24 мача до момента. Хората в Нюкасъл взимат предвид и напредващата му възраст, която от тук нататък едва ли ще даде възможност за рязко повишаване на нивото на представяне на играча, а в същото време ще предопредели падането на цената му. Отделно от това в договора на футболиста има включена клауза, която гласи, че 25% от бъдещ трансфер ще отидат в касата на “пчеличките”. Именно поради тази причина на “Сейнт Джеймсис Парк” разглеждат предстоящото лято като възможност да се намали загубата по трансфера на Уиса с негова продажба и търсенето на негов по-млад и перспективен заместник.

Снимки: Gettyimages