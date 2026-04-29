В Нюкасъл искат да се разделят с играч, който привлякоха преди година

Ръководството на Нюкасъл активно търси купувач на Йоан Уиса, твърди вестник “Мирър”. Нападателят предпочита да остане в тима, но от “Сейнт Джеймсис Парк” са силно разочаровани от представянето му през настоящата кампания и ще опитат максимално да намалят загубите си. 29-годишният конгоанец бе привлечен в последните ден на летния трансферен прозорец, когато бяха платени 55 милиона паунда на Брентфорд. Той получи сериозно доверие от шефовете на тима и Еди Хау, които му дадоха и фланелката с номер 9, но и това не помогна на острието на замени напусналия Александър Исак.

Бъдещето на мениджъра Еди Хау в Нюкасъл ще бъде решено след края на сезона
Уиса страдаше от поредица от травми и в крайна сметка записа едва 3 гола и 1 асистенция в 24 мача до момента. Хората в Нюкасъл взимат предвид и напредващата му възраст, която от тук нататък едва ли ще даде възможност за рязко повишаване на нивото на представяне на играча, а в същото време ще предопредели падането на цената му. Отделно от това в договора на футболиста има включена клауза, която гласи, че 25% от бъдещ трансфер ще отидат в касата на “пчеличките”. Именно поради тази причина на “Сейнт Джеймсис Парк” разглеждат предстоящото лято като възможност да се намали загубата по трансфера на Уиса с негова продажба и търсенето на негов по-млад и перспективен заместник.

Още от Футбол свят

Райс: Полуфиналисти в Шампионската лига сме, нека го приемем, нека му се насладим

Райс: Полуфиналисти в Шампионската лига сме, нека го приемем, нека му се насладим

  • 29 апр 2026 | 14:30
  • 1558
  • 2
Легенда обяви Хвича Кварацхелия за най-добрия футболист в света след вчерашното шоу

Легенда обяви Хвича Кварацхелия за най-добрия футболист в света след вчерашното шоу

  • 29 апр 2026 | 14:27
  • 1750
  • 3
Кварадона издигна кандидатурата си за "Златната топка"

Кварадона издигна кандидатурата си за "Златната топка"

  • 29 апр 2026 | 14:06
  • 6535
  • 18
Пореден удар върху амбициите на Тотнъм за спасение

Пореден удар върху амбициите на Тотнъм за спасение

  • 29 апр 2026 | 14:01
  • 6857
  • 5
Моуриньо: Моята Рома приключи, Италия не се нуждае от чуждестранен селекционер

Моуриньо: Моята Рома приключи, Италия не се нуждае от чуждестранен селекционер

  • 29 апр 2026 | 13:41
  • 7523
  • 0
Грийлиш е доволен от темпото на възстановяването си

Грийлиш е доволен от темпото на възстановяването си

  • 29 апр 2026 | 13:26
  • 840
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Лудогорец, Родригес за малко не направи дузпа след голяма глупост

ЦСКА 0:0 Лудогорец, Родригес за малко не направи дузпа след голяма глупост

  • 29 апр 2026 | 20:13
  • 68102
  • 251
Финал №3 в efbet Супер Волей: Левски 1:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Финал №3 в efbet Супер Волей: Левски 1:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 29 апр 2026 | 19:58
  • 10127
  • 4
Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 48902
  • 121
Григор Димитров загуби от №312 в света

Григор Димитров загуби от №312 в света

  • 29 апр 2026 | 16:35
  • 12081
  • 49
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 8510
  • 3
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 15951
  • 59