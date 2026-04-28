Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Виртц: Нуждаехме се от тези три точки

Виртц: Нуждаехме се от тези три точки

  • 28 апр 2026 | 14:50
  • 144
  • 0

Трите точки срещу Кристъл Палас са огромна крачка за Ливърпул към класиране в Шампионската лига по футбол, заяви халфът Флориан Виртц след победата с 3:1 . Мърсисайдци са с 58 точки и осем повече от Брайтън, който е първи под чертата за участие в най-силния клубен турнир.

"Нуждаехме се от тези три точки, особено при домакинство. Радвам се, че те са за нас. Знаехме какво да очакваме от тях, защото само през този сезон сме ги срещали три пъти, мисля си. Те играят директен футбол и не предприемат рискове. Внимавахме с извеждащите подавания и се защитавахме добре", каза германският национал, цитиран на клубния уебсайт. 

"Да, и те имаха няколко шанса, но във Висшата лига е трудно да държиш съперника ти нон-стоп далеч от вратата. Справихме се добре и имахме достатъчно положения, за да стигнем до крайното 3:1, което е добре за нас. Мачът бе важен, а трите точки са ключови по пътя към Шампионската лига. Все още не сме се класирали, но направихме огромна крачка напред", продължи той. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Виж всички

Водещи Новини

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

