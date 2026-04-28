Виртц: Нуждаехме се от тези три точки

Трите точки срещу Кристъл Палас са огромна крачка за Ливърпул към класиране в Шампионската лига по футбол, заяви халфът Флориан Виртц след победата с 3:1 . Мърсисайдци са с 58 точки и осем повече от Брайтън, който е първи под чертата за участие в най-силния клубен турнир.

"Нуждаехме се от тези три точки, особено при домакинство. Радвам се, че те са за нас. Знаехме какво да очакваме от тях, защото само през този сезон сме ги срещали три пъти, мисля си. Те играят директен футбол и не предприемат рискове. Внимавахме с извеждащите подавания и се защитавахме добре", каза германският национал, цитиран на клубния уебсайт.

"Да, и те имаха няколко шанса, но във Висшата лига е трудно да държиш съперника ти нон-стоп далеч от вратата. Справихме се добре и имахме достатъчно положения, за да стигнем до крайното 3:1, което е добре за нас. Мачът бе важен, а трите точки са ключови по пътя към Шампионската лига. Все още не сме се класирали, но направихме огромна крачка напред", продължи той.