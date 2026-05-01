Човек на Интер се появи в подслушваните разговори в Италия

  • 1 май 2026 | 11:41
Разследването на прокуратурата в Италия покрай поредните скандали във футболно съдийство разкрива, че двама от най-влиятелните ръководители в италианското съдийство - Джанлука Роки (бивш шеф на арбитрите) и заместникът му Андреа Джервазони, са били подслушвани повече от година. Не е изключено дейностите по наблюдение да са продължили и след този период.

Според информация на вестник “Ла Република”, именно от един от тези разговори излизат наяве елементи, които хвърлят светлина върху разследването на прокуратурата в Милано за предполагаеми непрозрачни съдийски назначения.

Разследваният шеф на съдиите в Италия се оттегли от поста си
По-конкретно, на 2 април 2025 г. на стадион „Сан Сиро“ бившият съдийски шеф Роки е бил засечен в телефонен разговор със събеседник от бранша. Според документите по делото в разговора той е споменал вътрешно лице в Интер, натоварено да управлява отношенията с реферите за всеки отделен мач.

Според реконструкцията на прокуратурата този телефонен разговор има значителна тежест при формулирането на обвинението срещу Роки за съучастие в спортна измама, заедно с други лица.

По време на разговора бившият шеф на реферите е посочил кои съдийски назначения са били смятани за повече или по-малко желани от клуба на „нерадзурите“. Според събраната информация оперативното лице, за което става дума, е Джорджо Скеноне, който обаче не е разследван.

Според обвинението, от това предполагаемо влияние – което тепърва ще се установява дали е било пряко или непряко – е произтекло назначаването на двама арбитри, считани за „удобни“. Андреа Коломбо е бил определен като „желан“ за мача срещу Болоня на 20 април 2025. От друга страна, Даниеле Довери, който не е бил толкова харесван, е бил назначен за реванша от полуфиналите за Купата на Италия. Целта е била той да бъде изключен от евентуален финал и от други мачове на Интер в решаващата фаза на сезона, който в крайна сметка завърши с титла за Наполи.

Разследването срещу италианските съдии: дати, подслушвания и нови разкрития
