Разследването срещу италианските съдии: дати, подслушвания и нови разкрития

Разследването на прокуратурата в Милано, насочено към италианското съдийство, е започнало няколко седмици преди официалния сигнал, подаден от Доменико Рока срещу ръководството на Италианската съдийска асоциация (AIA). Разследването за участие в спортна измама, по което към момента обвиняеми са само Джанлука Роки и Андреа Джервазони, продължава повече от година. То е стартирало независимо и преди жалбата на Доменико Рока, който обвини върховете на AIA. Това съобщава италианският вестник “Кориете дела сера”.

Доказателство за това е искането на прокурор Маурицио Ашоне, който отговаря за разследването, за удължаване на предварителните следствени действия. До 2023 г. те можеха да продължат шест месеца с възможност за еднократно удължаване, но след реформата „Картабия“ прокуратурата трябва да поиска удължаване (с шест месеца), ако иска да продължи разследване, което е в ход повече от година.

Оттук може да се заключи, че разследването продължава вече 13 месеца, като се вземе предвид и лятната съдебна ваканция. Това също така означава, че разследващите от прокуратурата в Милано са работили по случая още преди предполагаемата среща на 2 април.

Според прокурорите на тази дата Роки, „в съучастие с други лица, на стадион „Сан Сиро“ по време на първия мач за Купата на Италия на 2 април 2025 г.“ между Интер и Милан, е „уредил“ или „манипулирал“ назначаването на съдията Даниеле Довери за полуфинала на 23 април 2025 г. Целта е била да се гарантира, че Интер ще получи различни съдийски наряди от „недолюбвания“ Довери за евентуален финал за Купата и за останалите мачове от Серия А, които са били от „много по-голям интерес за миланския отбор“. Въпреки това Довери беше назначен за следващия шампионатен мач между Парма и Интер няколко дни по-късно.

Тук, макар и в сферата на хипотезите, може да се предположи, че източникът, информирал разследващите за срещата на „Сан Сиро“, не се основава само на свидетелски показания. Възможно е зад тази увереност на разследващите да стоят подслушвания. Престъплението „измама в спортни състезания“, въведено със закон от 1989 г., първоначално не позволяваше подслушвания поради ниските наказания. През 2014 г. обаче наказанието беше увеличено, което на теория би могло да узакони използването на тази разследваща техника.

Разследваният шеф на съдиите в Италия се оттегли от поста си

Дали това е така, Роки и Джервазони ще разберат на 30 април по време на разпита си, в зависимост от въпросите на прокурорите и Финансовата гвардия. Към момента обаче двамата обвиняеми не са обявили решението си и може да се възползват от правото си да не отговарят, което е напълно в техните права на този етап от разследването. „Обвиненията са общи, не се разбира много, не знаем кои са лицата, които биха участвали в предполагаемото престъпление“, подчерта адвокат Антонио Д'Авиро, който представлява Роки.

Всъщност, въз основа на единствения предоставен на страните документ, не е ясно дали прокуратурата не разполага с други доказателства, или ги притежава, но все още не ги е разкрила. В тази несигурност се предполага, че е разследван и друг съдия – Луиджи Наска, който е бил ВАР на мача Интер-Верона на 8 януари 2024 г. Това е двубоят със спорния момент, в който не бе преразгледан удар с лакът на защитника на „нерадзурите“ Алесандро Бастони срещу Дуда. Този епизод обаче не фигурира в призовката на Роки, нито пък другият ВАР съдия от този мач е разследван. Възможно е Наска да е замесен в друг епизод, свързан с Джервазони, който обаче според документите касае само дузпа в мач от Серия Б: Салернитана-Модена на 8 март 2025 г. Усещането е, че прокуратурата все още не е разкрила всичките си карти в разследване, което може значително да се разшири.