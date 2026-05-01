  Юлиан Шустер: Много е тежко, когато загубиш с късен гол

Юлиан Шустер: Много е тежко, когато загубиш с късен гол

  • 1 май 2026 | 03:07
Старши треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер похвали отбора си за представянето срещу Брага в първия полуфинален мач от Лига Европа. Германският тим загуби с 1:2 в Португалия, но азпази шансовете си да стигне до финала.

“Началото и краят на мача не бяха добри за нас. Брага вкара ранен гол, но отговорихме подобаващо и след нашето попадение бяхме много стабилни”, заяви Шустер.

“Второто полувреме беше добро и дори имахме по-чистите положения от съперника. С подкрепата на феновете и използвайки домакинството, сме способни да изиграем много силен мач и да го спечелим”, уверен е наставникът на Фрайбург.

“Неприятно е, когато получиш късен гол в толкова важен двубой. Оставаме позитивни и вярваме, че можем да постигнем крайната си цел”, добави Юлиан Шустер.

Снимки: Gettyimages

