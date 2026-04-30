  3. Нико Ковач: Байерн и ПСЖ са над всички, другите просто ги гледат

  • 30 апр 2026 | 22:14
  • 189
  • 0
Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач заяви, че също е бил възхитен от мача от полуфиналите на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и бившия му клуб Байерн (Мюнхен), който френският отбор спечели с 5:4.

„Има две гледни точки. Първо, гледната точка на неутралния зрител – просто да се оставиш да те погълне. Това беше сензационно. Трябва да кажа: наслаждавах се“, заяви Ковач.

„Ако го погледнеш като треньор: не знам как сърцето ми щеше да издържи. Да допуснеш пет или четири гола е малко прекалено. Но беше спектакъл. Толкова сензационно се получи за гледане”, обясни бившият хърватски национал.

Ковач заяви, че ПСЖ и Байерн, които ще играят реванша от полуфиналите в Мюнхен в сряда, са най-добрите отбори в Европа в момента.

„Да не се заблуждаваме за това какво е най-високото ниво в момента: това е Байерн, това е ПСЖ. И всички останали клубове в Европа гледат с голям интерес“, каза той.

Ковач спечели дубъл от титли в Бундеслигата и Купата на Германия като треньор на Байерн през 2019 година, но също така има и шампионска титла като играч на баварците.

Байерн вече си е осигури титлата в Германия и е пред Борусия (Д), където Ковач е критикуван за това, че понякога играе прекалено ориентирано към резултата и изневерява на атакуващия и аткративен стил на тима.

“Жълто-черните” могат да си осигурят второто място, ако спечелят срещу Борусия (Мьонхенгладбах) през уикенда и въпреки че очаква „още един интензивен мач“, Ковач заяви: „искаме да победим, защото все още има 9 точки за печелене“ през сезона.

„Целта ни е да сме максимално близо до върха, така че да бъде и началото на атаката за следващия сезон“, завърши хърватският специалист.

Снимки: Imago

