Разследваният шеф на съдиите в Италия се оттегли от поста си

Хаос разтърси италианския футбол, като епицентърът е съдийският свят. Шефът на реферите в Италия Джанлука Роки е разследван от прокуратурата в Милано за „съучастие в спортна измама“. В центъра на разследването са няколко мача от сезон 2024/25.

В тази връзка шефът на съдиите Роки обяви снощи вечерта, че напуска поста си като ръководител на съдиите в Серия А и Серия Б - поне докато трае разследването. "По повод днешните събития, в съгласие с AIA (б.ред.- Италианската съдийска асоциация) и за доброто на групата от рефери, която трябва да може да работи в максимално спокойствие, реших незабавно да се оттегля от поста си на ръководител на съдиите", заяви разследваният Роки.

Rocchi si autosospende dopo l'inchiesta sulla frode sportiva: «Tornerò più forte di prima» | L'accusa dei pm: «Sceglieva arbitri graditi all'Inter» https://t.co/Rtt69z7I9E — Corriere della Sera (@Corriere) April 25, 2026

„Този избор, болезнен и труден, но споделен със семейството ми“, продължи шефът на реферите, който е разследван от прокуратурата в Милано за съучастие в спортна измама, „има за цел да позволи на съдебния процес да протече правилно, от който съм сигурен, че ще изляза невредим и по-силен отпреди. Голямата ми любов към моята асоциация и чувството ми за отговорност към ролята, която заемам“, завършва Роки, „ме карат преди всичко да защитя една толкова важна група от спортисти, които не искам да бъдат засегнати по никакъв начин от моята ситуация, докато чакам развитие, което се надявам скоро да изясни позицията ми.“

"Сигурен съм, че винаги съм действал коректно и имам пълно доверие в съдебната система. Спокоен съм", добавя той.

Напрежение в италианския футбол: разследват шефа на съдиите

Основното обвинение срещу Роки е за съучастие в спортна измама. Твърди се, че той е повлиял на някои съдийски решения, оказвайки натиск върху ВАР и нарушавайки протокола за използването му. Прокуратурата в Милано го обвинява, че е „избирал съдии, удобни за Интер, в определени мачове“. Под лупа са назначението на рефера Даниеле Довери за мача Болоня - Интер от 20 април 2025 г. и отново на Довери за реванша от полуфиналите за Купата на Италия срещу Милан от 23 април.

Разследването, което обхваща различни мачове от сезон 2024/25, се фокусира върху две срещи, за да установи евентуални аномалии между решенията на терена и тези в стаята на ВАР. Става въпрос за Удинезе - Парма и Интер - Верона. Именно пропускът на ВАР да се намеси в един от тези мачове е подложен на щателна проверка от разследващите, тъй като ситуацията е изисквала допълнителен преглед. Става дума за удара с лакът на бранителя на Интер Алесандро Бастони срещу Ондрей Дуда от Верона.

Ситуацията беше пропусната както от рефера Микеле Фабри, така и от ВАР, а в последвалата атака Давиде Фратези отбеляза победния гол за Интер за 2:1. Във видеото се чува как ВАР операторът Наска иска играта да бъде спряна, докато Дуда е на земята в наказателното поле. Съдията Фабри обаче сметнал поведението на защитника на Верона за „хитрост“ и оставил играта да продължи, което довело до гола за Интер, разяснява "Ил Месаджеро".

Refereeing designator Gianluca Rocchi has assured he ‘always acted fairly and have full faith in the justice system’ after he was placed under investigation for sporting fraud.#SerieA #Calcio #SerieAEnilive pic.twitter.com/fcH6ssQiSd — Football Italia (@footballitalia) April 25, 2026

Отговорникът за ВАР Андреа Джервазони също реши да се самоотстрани, следвайки примера на Роки. В официалното изявление на съдийската асоциация се казва: „До същото решение за самоотстраняване, по същите причини, стигна и членът на асоциацията Андреа Джервазони. Националният комитет ще бъде свикан незабавно, за да предприеме последващи мерки.“

Италианската съдийска асоциация свиква спешно Националния комитет, за да реши кой ще замени Джанлука Роки.