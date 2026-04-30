  Живата легенда на Селта ще получи статуя пред клубния стадион

  • 30 апр 2026 | 19:25
Капитанът на Селта Яго Аспас скоро ще получи своя статуя пред клубния стадион. Това обяви днес кметът на Виго Абел Кабайеро, който даде и детайли относно тази инициатива. Самият 38-годишен нападател също е дал своето съгласие да бъде увековечен по този начин.

Предстои да бъде обявен публичен конкурс за проекта за изграждането на статуята, която ще бъде издигната между секторите Tribuna и Marcador точно където е поставен и надписът “Балаидос”. “Вече сме събрали необходимата сума пари за това отдаване на почит. Става въпрос за най-изявения спортист в историята на града, реализатор номер 1 в историята на Селта и един изключителен футболист с дълбоко вкоренени ценности, институционална вярност и отдаденост към Виго и Селта”, коментира Кабайеро.

Именно Аспас, който е юноша на галисийци, е рекордьор за клуба както по изиграни мачове (567), така и по отбелязани голове (221), и то с голяма разлика пред втория и в двете отношения. Той се налага в първия състав на Селта през 2007 година и оттогава насам е прекарал само два сезона извън отбора: 2013/14 в Ливърпул и 2014/15 в Севиля. За националния отбор на Испания ветеранът има 20 двубоя и 6 попадения, като повече срещи са в периода 2017 - 2018 година.

Снимки: Gettyimages

