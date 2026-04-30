Живата легенда на Селта ще получи статуя пред клубния стадион

Капитанът на Селта Яго Аспас скоро ще получи своя статуя пред клубния стадион. Това обяви днес кметът на Виго Абел Кабайеро, който даде и детайли относно тази инициатива. Самият 38-годишен нападател също е дал своето съгласие да бъде увековечен по този начин.
Предстои да бъде обявен публичен конкурс за проекта за изграждането на статуята, която ще бъде издигната между секторите Tribuna и Marcador точно където е поставен и надписът “Балаидос”. “Вече сме събрали необходимата сума пари за това отдаване на почит. Става въпрос за най-изявения спортист в историята на града, реализатор номер 1 в историята на Селта и един изключителен футболист с дълбоко вкоренени ценности, институционална вярност и отдаденост към Виго и Селта”, коментира Кабайеро.
Именно Аспас, който е юноша на галисийци, е рекордьор за клуба както по изиграни мачове (567), така и по отбелязани голове (221), и то с голяма разлика пред втория и в двете отношения. Той се налага в първия състав на Селта през 2007 година и оттогава насам е прекарал само два сезона извън отбора: 2013/14 в Ливърпул и 2014/15 в Севиля. За националния отбор на Испания ветеранът има 20 двубоя и 6 попадения, като повече срещи са в периода 2017 - 2018 година.
