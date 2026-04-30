Живата легенда на Селта ще получи статуя пред клубния стадион

Капитанът на Селта Яго Аспас скоро ще получи своя статуя пред клубния стадион. Това обяви днес кметът на Виго Абел Кабайеро, който даде и детайли относно тази инициатива. Самият 38-годишен нападател също е дал своето съгласие да бъде увековечен по този начин.

Предстои да бъде обявен публичен конкурс за проекта за изграждането на статуята, която ще бъде издигната между секторите Tribuna и Marcador точно където е поставен и надписът “Балаидос”. “Вече сме събрали необходимата сума пари за това отдаване на почит. Става въпрос за най-изявения спортист в историята на града, реализатор номер 1 в историята на Селта и един изключителен футболист с дълбоко вкоренени ценности, институционална вярност и отдаденост към Виго и Селта”, коментира Кабайеро.

🚨 Iago Aspas (Celta Vigo legend) will get a statue of him outside of the Balaidos Stadium.



Vigo's mayor has publicly stated Iago Aspas has given the green light for the construction of it.



The mayor also said a contest for the best idea will take place and the winner of the… pic.twitter.com/Z87y9mOo5B — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 30, 2026

Именно Аспас, който е юноша на галисийци, е рекордьор за клуба както по изиграни мачове (567), така и по отбелязани голове (221), и то с голяма разлика пред втория и в двете отношения. Той се налага в първия състав на Селта през 2007 година и оттогава насам е прекарал само два сезона извън отбора: 2013/14 в Ливърпул и 2014/15 в Севиля. За националния отбор на Испания ветеранът има 20 двубоя и 6 попадения, като повече срещи са в периода 2017 - 2018 година.

Снимки: Gettyimages