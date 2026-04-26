  26 апр 2026 | 23:57
Виляреал удържа щурма на Селта и запази аванса пред Атлетико

Отборът на Вилвреал победи тима на Селта с 2:1 в среща от 32-рия кръг на испанската Ла Лига.

С успеха "жълтата подводница" почти си гарантира и на теория участието в Шампионската лига през следващия сезон, тъй като пет мача преди края на сезона има 15 точки аванс пред петия във временното класиране Бетис. Селта пък остана на седмото място с равен брой точки с Хетафе, но по-лош баланс в преките двубои, като играчите от Виго при определени обстоятелства и от тази позиция ще могат да играят в Европа през следващата година.

Иначе битката за Европа е свирепа и разликата между 6-ия и 15-ия към момента е едва 6 точки. Виляреал пък направи и важна стъпка към спечелването на бронзовите медали, тъй като запази аванса си от пет точки спрямо четвъртия Атлетико Мадрид, който вчера взе своята среща от кръга при домакинството на Атлетик Билбао.

Атлетико обърна Билбао и най-накрая спечели в Ла Лига
