Опасенията в ПСЖ се потвърдиха, Хакими пропуска реванша

  • 30 апр 2026 | 00:24
Опасенията в ПСЖ се потвърдиха, Хакими пропуска реванша

Защитникът на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими ще пропусне втория полуфинален мач в Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен), съобщиха френските шампиони на страницата си в интернет.

Парижани спечелиха зрелищния двубой с 5:4 на стадион „Парк де Пренс“ снощи, но завършиха срещата с 10 души, след като в самия край Хакими трябваше да излезе от терена. Той нямаше как да бъде заменен, тъй като старши треньорът на тима Луис Енрике беше изчерпал трите прекъсвания за смени, макар да имаше право да вкара нов играч.

ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди
Мароканецът се сблъска с Конрад Лаймер и не беше в състояние на доиграе мача, а липсата на прозорец за смяна остави домакините 10 в заключителните минути на терена.

Кратко изявление от клуба от Лига 1 потвърди, че 27-годишният футболист няма да се възстанови навреме, за да вземе участие в реванша на „Алианц Арена“ следващата сряда.

Хакими е под въпрос за реванша срещу Байерн
„Ашраф Хакими, който получи контузия в дясното бедро по време на мача срещу Байерн Мюнхен, ще продължи да се лекува през следващите седмици“, се казва в съобщението.

ПСЖ потвърди също, че резервният вратар Люка Шевалие има подобна контузия и също е извън игра, което оставя Ренато Марин като заместник на титуляра Матвей Сафонов. Опитният Хакими се включи с асистенция във вторник, като подаде на Хвича Кварацхелия, който изведе отбора си с 4:2 напред в оспорвания мач.

