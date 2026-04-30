Волф: Започнахме сезона добре, но това вече няма значение

Пилотите на Мерцедес ще преследват четвърта поредна победа за тима на старта на сезон 2026 във Формула 1, но шефът на отбора Тото Волф обясни, че силното начало на кампанията „вече няма значение“.

Формула 1 изтърпя най-дългата си пауза в рамките на сезона – пет седмици и сега битката продължава този уикенд в Маями.

„Ние използвахме тази пауза, за да анализираме първите състезания, да поработим върху слабостите ни и да продължим да вдигаме нивото ни на представяне – обясни в Маями Волф. – Започнахме сезона добре, но това вече няма значение.

„Ние сме наясно, че нашите съперници са използвали това време ефективно, за да подобрят колите си, да започнат да ги разбират по-добре, така че очакваме те да са по-близо до нас в Маями.

„Това е реалността във Формула 1, предизвикателство, което не ни допада, но трябва да се справим с него.“

Волф се изказа положително за промените в правилата, направени за Маями и потвърди, че според него, корекциите отразяват ДНК-та на Формула 1.

Снимки: Gettyimages