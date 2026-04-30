Треньорът на СФК Светкавица 2014: Тенденциозно съдийство, вече не се издържа

Вчера, Септември (Тервел) спечели гостуването си на СФК Светкавица 2014 (Търговище) с 3:0. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Румен Стоянов, старши треньор на търговищкият тим коментира пред Sportal.bg .

„Нямам нищо против Септември (Тервел). Победи ни. Вече стана традиция обаче тенденциозното съдийство срещу нашия отбор. В поредица от мачове бяхме ощетявани. Всеки може да сгреши. Видно е обаче, когато е неволно. Претенциите ни от вчерашния двубой са към главния съдия Димитър Гебешев. Помощниците му си свършиха добре работата. Гебешев вече в трети мач ни ощетява. Не знам защо го прави. Казал на терена на футболистите ни, че не го уважаваме. Нямам обяснение той как е покрил нормативите за футболен съдия, но в хода на мача вчера не мръдна от център на терена. Имаше моменти, в които беше застрашено здравето на футболистите от груби нарушения, но рефера не отсъжда нищо. Досега си мълчахме и търпяхме, но вече не се издържа. Ако този съдия отново получи наряд за среща на нашия отбор, просто няма да излезем да играем“.