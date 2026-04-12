СФК Светкавица 2014 пропиля две дузпи, но спечели

СФК Светкавица 2014 (Търговище) надви гостуващия му Доростол (Силистра) с 1:0. Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига. Пред доста фенове, стана интригуващ двубой, с критични моменти пред вратите и две пропилени дузпи. Момчил Стоянов осигури трите точки в 35-ата минута, когато вкара с глава. След 180 секунди съдията отсъди дузпа за домакините. Йордан Йорданов я изпълни, но силистренския страж Метин Макавеев спаси. Секунди преди края на мача, рефера отново посочи бялата точка пред вратата на Доростол. Този път обаче Даниел Христов уцели гредата.