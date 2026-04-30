Шампионките от Марица бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет

С аплодисменти пловдивските общински съветници посрещнаха шампионките на България по волейбол от Марица (Пловдив) в началото на днешната редовна сесия на общинския съвет. "Жълто-сините" бяха приветствани от кмета на Пловдив Костадин Димитров и председателя на общинския съвет Атанас Узунов след спечелването на рекордната 12-а поредна титла на страната.

От страна на клуба присъстваха главният мениджър Борис Халачев и състезателките – Ива Дудова, Дияна Борисова, Добрина Янева, Маргарита Гунчева и Кая Николова.

Председателят на пловдивския общински съвет Атанас Узунов не скри удовлетворението си от възможността да посрещне шампионките след спечелването на титлата и Купата на страната и им пожела през следващата година отново да триумфират с двата трофея. В шеговит тон Узунов предложи на "жълто-сините" да изложат спечелените отличия в изложбената зала в сградата на общинския съвет, ако мястото в зала "Строител" не стига да побере всички завоювани купи от маричанки.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров също поздрави шампионките и подчерта, че успехите на отбора обединяват целия Пловдив.

„Спортът е социален феномен. Само след няколко минути ще започнем да спорим по различни казуси за града, да имаме дебати и да се противопоставяме един на друг, но има моменти, когато се обединяваме – когато имаме Пловдив на върха. Искам много да благодаря на хората, които подкрепят волейболен клуб Марица и на всички, които дават своя принос да имаме тези шампиони. Благодаря на треньорите и на самите волейболистки, защото дванадесет години с шампионска титла – това е плод на много усилия на всички тях. Тези моменти, когато сме заедно, са много важни за всички нас да се обединим. Нека да имаме повече такива моменти“, каза Костадин Димитров.

Главният мениджър на клуба Борис Халачев призна, че подкрепата, която Марица получава в Пловдив, е без аналог в страната.

„Радваме се, че стана традиция всяка година през месец април да сме тук и да покажем това, което сме спечелили през годината. Искам да благодаря от името на ръководството на клуба и от името на момичетата за тази чест, която вие ни оказвате. Този комфорт, който ние имаме в град Пловдив, никъде другаде го няма. Говорил съм с моите колеги в другите градове и наистина отношението, което показва град Пловдив към нас, е нещо, с което никой друг не може да се похвали. Искрено благодаря, че ни помагате да имаме най-добрите условия в България, а ние ще продължаваме да ви се отблагодаряваме."

От името на целия отбор Добрина Янева също благодари на общинските съветници за подкрепата, която оказват на клуба и състезателките през годините.

„Без вас би било много трудно да стигнем до тук и да имаме всички тези условия и възможности да покажем най-доброто от нас. Надяваме се да продължаваме да ви радваме и все така да имаме възможността клубът да развива младите надежди, защото всички ние сме тръгнали от деца и сме стигнали до женския отбор", заяви Янева.