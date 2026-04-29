Световният вицешампион Илия Петков продължава кариерата си в Италия

Центърът на националния отбор на България и световен вицешампион Илия Петков е пред трансфер във Веро Волей (Монца).

Волейболистът, роден през 1996 г. и висок 201 см, напуска досегашния си клуб Гротадзолина, с който се състезаваше в италианската Суперлига.

През изминалия сезон Петков беше ключова фигура за своя отбор, като взе участие в 20 мача и отбеляза 76 точки. От тях 8 бяха директно от сервис, а 15 дойдоха след успешни блокади.

В кариерата си българският национал е играл още за полския Скра Белхатов, както и за френските Сен-Кантен и Тулуза. Той е известен със своята физическа мощ и борбен дух на игрището.