  Световният вицешампион Илия Петков продължава кариерата си в Италия

Световният вицешампион Илия Петков продължава кариерата си в Италия

  • 29 апр 2026 | 18:11
  • 930
  • 0

Центърът на националния отбор на България и световен вицешампион Илия Петков е пред трансфер във Веро Волей (Монца).

Волейболистът, роден през 1996 г. и висок 201 см, напуска досегашния си клуб Гротадзолина, с който се състезаваше в италианската Суперлига.

Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон
Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

През изминалия сезон Петков беше ключова фигура за своя отбор, като взе участие в 20 мача и отбеляза 76 точки. От тях 8 бяха директно от сервис, а 15 дойдоха след успешни блокади.

Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!
Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

В кариерата си българският национал е играл още за полския Скра Белхатов, както и за френските Сен-Кантен и Тулуза. Той е известен със своята физическа мощ и борбен дух на игрището.

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с 10 нови спрямо мача с Левски

Финал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Григор Димитров загуби от №312 в света

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

