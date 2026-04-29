  3. Николай Желязков: Днес не изиграхме силен мач, но продължаваме да се готвим за срещата в събота

  • 29 апр 2026 | 22:07
Носителите на Купата на България от Нефтохимик 2010 (Бургас) вкараха финалната серия в efbet Супер Волей с Левски София в четвърти мач. Воденият от Иван Станев тим се наложи над шампиоте с 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) в третата финална среща помежду им, изиграна в зала "Левски София".

Решаващата четвърта среща е на 2 май (събота). Ако Нефтохимик запише успех на свой терен, развоят ще бъде решен от 5-и двубой - на 5 май (вторник). Победа на Левски ще донесе трети пореден трофей на "сините".

“Днес не изиграхме силен мач, но продължаваме да се готвим за срещата в събота. Играхме добре през първия гейм, но не го затворихме. Изпълнявахме слаб начален удар с ниска ефективност. Нефтохимик ни нанесе доста щети с добра блокада, защитна и посрещане. Те играха много добре, защото нямаше какво да губят”, заяви наставникът на Левски Николай Желязков.

15 Левски 1:3 Нефтохимик

“Не е свършил светът! Продължаваме! Предстоят ни мачове трябва да играем волейбол. Трябва да спечелим един мач от следващите 2. Витаеше една атмосфера, че днес ще свърши всички, но… имаше един елемент на отнемане на вниманието от волейбола… Сигурен съм, ,че ще подходим по друг начин в оставещите мачове. Когато топката бе в ръцете на противниковия разпределител е много трудно да играеш…”, допълни Ники Желязков.

Снимки: Борислав Цветанов

