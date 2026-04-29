Иван Станев: Изиграхме правилно и по-хитро двубоя

Нефтохимик 2010 постигна първи успех във финалната серия в мъжкото волейболно първенство на България. Бургазлии се наложиха с 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) като гости на шампиона Левски София, който води с 2:1 успеха в плейофа за титлата.

Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

"Все още сме в тежко положение. Говорихме, че няма какво да губим. Стигнахме до финала. Молбата ми към момчетата беше да изиграем един мач правилно тактически и без грешки. Успяхме, няма как да не отлича отбора. Знаех, че няма да им бъде лесно на Левски. Не се става лесно шампион. Поздравления за моите момчета. Те са герои в момента. Спечелихме купата на България и стигнахме финал в първенството. Дължахме на нашите фенове още един мач в нашата зала. Днес посрещахме добре, след като в първите два двубоя не успяхме. Показахме мъжество и отличавам целия отбор", заяви след края на двубоя треньорът на победителите Иван Станев.

Четвъртата среща между двата отбора ще се проведа на 2 май в Бургас.

Снимки: Борислав Цветанов