Страхотен Алекс Грозданов! Богданка обърна Заверче във финал №2

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка ЛУК (Люблин) победиха Алурон СМС Варта (Заверче) с 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 29:27) във финал №2 на полската Plus Liga.
Възпитаниците на Стефан Антига постигнаха пълен обрат в двубоя, а в четвъртата част губеха с 6:12, но успяха да я спечелят с 29:27.
Волейболист №8 в света за 2025 година Алекс Грозданов игра страхотно и реализира 10 точки (2 аса, 3 блока, 62% ефективност в атака +8).
Звездата на отбора Вилфредо Леон заби 22 точки (1 ас, 56% ефективност в атака, 17% позитивно посрещане - +13).
Матеуш Малиновски добави още 14 точки.
Бартоломей Боландж заби 27 точки (2 аса, 1 блок, 56% ефективност в атака - +23).
Аарън Ръсел добави още 18 точки (1 ас, 2 блока, 52% ефективност в атака, 11% перфектно и 33% позитивно посрещане - +8).
Резултатът в серията е 1-1 победи.
Играе се до 3 успеха от 5 мача.
БОГДАНКА: Марчин Коменда 3, Матеуш Малиновски 14, Вилфредо Леон 22, Джаксън Йънг 10, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 10, Финиън МакКарти 3 - Талес Хос-либеро (Кевин Сасак 4, Дийнан Гийма)
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА
ЗАВЕРЧЕ: Мигел Тавареш 3, Бартоломей Боландж 27, Бартош Кволек 10, Аарън Ръсел 18, Юрий Гладир 6, Матеуш Биениек 7 - Якуб Попивчак-либеро (Кайл Енсинг 1, Якуб Новаковски, Якуб Червински 1)
Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ.