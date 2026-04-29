  • 29 апр 2026 | 11:43
Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) и старши треньорът Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона, съобщиха от клуба. След успешен съвместен период двете страни поемат по нови пътища в своето развитие.

Турският специалист бе начело на "жълто-сините" в последните два сезона, в които спечели две поредни титли в Националната волейболна лига Демакс и два пъти триумфира с Купата на България.

Ершимшек ще остане в историята на Марица и като първият наставник, извел пловдивчанки до излизане от групите на Шампионската лига. През миналия сезон под негово ръководство "жълто-сините" завършиха на трето място в своята група в най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир и така стигнаха до четвъртфинал в надпреварата за Купата на ЦЕВ.

"ВК Марица (Пловдив) благодари на Ахметджан Ершимшек за всеотдайната му работа и му пожелава много бъдещи успехи", написаха от клуба.

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

