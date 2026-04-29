Героят Стоян Димитров: Винаги трябва да съм готов!

Носителите на Купата на България от Нефтохимик 2010 (Бургас) вкараха финалната серия в efbet Супер Волей с Левски София в четвърти мач. Воденият от Иван Станев тим се наложи над шампиоте с 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) в третата финална среща помежду им, изиграна в зала "Левски София".

Решаващата четвърта среща е на 2 май (събота). Ако Нефтохимик запише успех на свой терен, развоят ще бъде решен от 5-и двубой - на 5 май (вторник). Победа на Левски ще донесе трети пореден трофей на "сините".

“Винаги трябва да съм готов. В такива мачове с такава публика, всеки трябва да е готов. Искам да поздравя момчетата, тъй като Левски ни водеше с 2-0 победи. Радвам се, че се връщаме в серията. Надявам се в Бургас да победим. Иван Станев ни каза да играем освободено и да покажем това което можем и ние го направихме”, заяви героят в този финал Стоян Димитров, който влезе като резерва, заби 23 точки и донесе успеха на бургазлии.

Снимки: Борислав Цветанов