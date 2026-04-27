  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Нова контузия може да извади Чалханоолу от финала срещу Лацио

  • 27 апр 2026 | 16:41
Халфът на Интер Хакан Чалханоолу е получил нова мускулна контузия, която може да му попречи да играе във финала на Купата на Италия срещу Лацио. Сблъсъкът за трофея е на 13 май, но е много вероятно той да не успее да се възстанови за този период от малко повече от две седмици.

32-годишният турчин вече пропусна 13 мача през този сезон заради различни контузии, като по-голямата част от тях бяха през втората половина от кампанията. Въпреки това той има 30 мача във всички турнири, като в тях отбеляза 12 гола и направи седем асистенции, така че продължава да бъде много важен играч за "нерадзурите". В неделния двубой с Торино той остана неизползвана резерва, като тогава Кристиан Киву заяви, че халфът на е напълно готов. Направените впоследствие тестове обаче са показали, че ситуацията е по-тревожна.

"Хакан Чалханоолу е преминал медицински прегледи тази сутрин в Клиничния институт „Хуманитас“ в Роцано. Изследванията разкриха мускулно разтежение в солеуса на левия му крак. Състоянието му ще бъде оценено през следващите дни", се казва в официалното изявление на Интер.

Още от Футбол свят

От Байерн ще започнат разговори с Кейн веднага след края на сезона

  • 27 апр 2026 | 14:26
  • 955
  • 3
Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор

  • 27 апр 2026 | 13:50
  • 8547
  • 10
УЕФА заплашва Италия с отнемане на Евро 2032 и изваждане от турнирите

  • 27 апр 2026 | 13:16
  • 10789
  • 2
Ясно е кой ще води Байерн срещу ПСЖ

  • 27 апр 2026 | 12:39
  • 2921
  • 7
Разследването срещу италианските съдии: дати, подслушвания и нови разкрития

  • 27 апр 2026 | 12:24
  • 1371
  • 0
Байерн няма да откупи Нико Джаксъм, потвърди шеф на клуба

  • 27 апр 2026 | 12:10
  • 2025
  • 1
Виж всички

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 44241
  • 96
ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:31
  • 45091
  • 162
11-те на Монтана и Добруджа

  • 27 апр 2026 | 16:26
  • 1632
  • 0
"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

  • 27 апр 2026 | 10:52
  • 41689
  • 87
Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

  • 27 апр 2026 | 15:00
  • 6157
  • 7
Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

  • 27 апр 2026 | 12:59
  • 12549
  • 9