Нова контузия може да извади Чалханоолу от финала срещу Лацио

Халфът на Интер Хакан Чалханоолу е получил нова мускулна контузия, която може да му попречи да играе във финала на Купата на Италия срещу Лацио. Сблъсъкът за трофея е на 13 май, но е много вероятно той да не успее да се възстанови за този период от малко повече от две седмици.

32-годишният турчин вече пропусна 13 мача през този сезон заради различни контузии, като по-голямата част от тях бяха през втората половина от кампанията. Въпреки това той има 30 мача във всички турнири, като в тях отбеляза 12 гола и направи седем асистенции, така че продължава да бъде много важен играч за "нерадзурите". В неделния двубой с Торино той остана неизползвана резерва, като тогава Кристиан Киву заяви, че халфът на е напълно готов. Направените впоследствие тестове обаче са показали, че ситуацията е по-тревожна.

"Хакан Чалханоолу е преминал медицински прегледи тази сутрин в Клиничния институт „Хуманитас“ в Роцано. Изследванията разкриха мускулно разтежение в солеуса на левия му крак. Състоянието му ще бъде оценено през следващите дни", се казва в официалното изявление на Интер.