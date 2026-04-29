Моуриньо: Моята Рома приключи, Италия не се нуждае от чуждестранен селекционер

Жозе Моуриньо се завърна в Милано като лице на застрахователната компания Prima Assicurazioni и в интервю за "SportMediaset" засегна редица актуални теми, включително футбола в Италия и своето бъдеще.

„Рим е най-красивото място, на което съм работил. Защо в Рим е толкова трудно да се спечели? Не знам, за мен това е най-красивото място в кариерата ми. Никога не съм усещал толкова невероятна атмосфера около футболен отбор, „Олимпико“ винаги е пълен, това, което хората изпитват към играчите“, казва Моуриньо.

José Mourinho says Roma is the ‘best place’ where he’s been in his coaching career, admits he didn’t expect Cristian Chivu to become a coach and insists that preferring the playing style over results is ‘the biggest lie in football.’ pic.twitter.com/ffVYNjYpyo — Football Italia (@footballitalia) April 29, 2026

„Нивото на очакванията е високо? Това не е трагедия, защото когато спечелихме Лигата на конференциите, празненството беше невероятно: дори при триумфите ми в Шампионската лига не съм виждал подобни сцени. Но моята Рома приключи, не искам да казвам нищо друго. Всъщност, едно нещо: никой да не се сърди на феновете на Рома, като казва, че те са виновни, че не се печели. Феновете на „джалоросите“ са тези, които помагат на отбора, никой не трябва да ги засяга“.

От няколко дни в социалните мрежи се върти видео от пресконференция отпреди три години, на която Моуриньо „предвиждаше“ хаоса с реферите, който се случва в момента в Италия. „Моята битка беше срещу системата, не срещу реферите. Всъщност аз вярвам, че италианският футбол не се различава от другите, просто тук периодично успяват да разследват и да почистят“.

Former Inter and Roma coach José Mourinho defends Italian football despite the recent refereeing scandal and says that Massimiliano Allegri should be the next Azzurri coach, with Giovanni Malagò as the FIGC President. pic.twitter.com/o7SsC0EcYM — Football Italia (@footballitalia) April 29, 2026

Специалния говори и за Интер и настоящия треньор на "нерадзурите" Кристиан Киву, който може да стане шампион още през този уикенд. „Радвам се за него, че Интер може да спечели титлата, макар че, когато го тренирах, никога не бих помислил, че може да стане треньор. Не изглеждаше предопределен, беше умен, учи и мина през всички етапи. Не се роди от само себе си. Мнозина днес седят на пейката, защото знаят как да се продават добре. И нека си го кажем: това, че идеята за играта струва повече от резултатите, е най-голямата лъжа във футбола. Все още не съм писал на Киву, защото математиката още не е изяснена. Нека го оставим да спечели липсващите точки, когато това стане, ще го направя".

По отношение на бъдещето и по-конкретно възможността да стане национален селекционер, треньорът на Бенфика признава, че мисли по въпроса, но все още не е дошъл моментът. „Мисля за това, но след това мисля и за живота си без клубен футбол – без да тренирам всеки ден, да печеля, губя и завършвам наравно три пъти седмично. Да съм щастлив, тъжен, разочарован, да искам да се подобрявам… не мога да си представя живота си без тези неща. Все още не е дошъл моментът за национален отбор“, заяви той.

"La nuova bufera sul calcio italiano? In realtà io credo che il calcio italiano non sia diverso dagli altri, solo che qui ciclicamente si riesce a investigare e fare pulizia"



- José #Mourinho a Il Giornale pic.twitter.com/52nT9HrWWO — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 29, 2026

По темата за националните отбори Моуриньо изрази съжаление за отсъствието на Италия от Световното първенство. „Тъжно е. Когато не се класираха, бях с Руи Коща и не можехме да повярваме: „Как е възможно нашата Италия да не успее?“, питахме се. Но е реално, случи се“, каза той, отхвърляйки идеята, че решението е чуждестранен селекционер.

"Някой ме попита дали бих тренирал Италия. Нямате нужда от чуждестранен треньор, не можете да имате Анчелоти, добре. Но имате Алегри, Конте и мога да посоча още 5 или 6 други. Ще ви дам за пример Португалия, една страна като Португалия с 10 млн. жители: елате да видите как се организират младежките турнири, какви са условията, има невероятни разлики. След това се вижда качеството на португалските играчи, които се появяват всяка седмица, като селекционерът има трудности да избере кого да изключи

Това е достатъчно, за да разберете и може би да копирате. Италия трябва да преосмисли всичко от основата, името на г-н Малаго е силно, много би ми харесало, той може да промени нещата със своя опит, Италия е много силна в много олимпийски спортове. Аз бих заложил на М&М: Малаго и Макс (Алегри)“.

Що се отнася до фаворитите за спечелване на Световното първенство, сърцето на Моуриньо клони към националния отбор. „Бих искал да е Португалия, която има потенциал да го постигне. Карлето си е Карлето, дори хората да не вярват, че Бразилия може да успее: за мен едно е Бразилия с Анчелоти и друго е без него. Мисля, че може да успее. Аржентина е настоящият световен шампион и ми се струва истински отбор: обединен, компактен, който изпитва удоволствие да играе за националния отбор. И след това Франция, която с целия талант, с който разполага, може да направи три конкурентни отбора. Един ден трябва да дойде и редът на Англия“, оцени той, добавяйки, че ще следи сериозно едва от четвъртфиналите, тъй като смята, че „истинският празник“ започва тогава.

Накрая, по повод спекулациите относно Реал Мадрид, Моуриньо отклонява въпроса: „Следващата ми цел е да заведа Бенфика в Шампионската лига“.