Тихомир Антонов за мача с Павликени

В събота в Сухиндол, Янтра (Полски Тръмбеш) гостува на едноименния тим на Павликени. Срещата е от 19-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Отборите в групата са равностойни. Всеки може да победи другия, без значение дали гостува или е домакин. Двубоите са оспорвани, необходима е пределна концентрация през всичките 90 минути. Настройваме се за труден мач. Ясно е, че целта ни е победа. Знаем, че можем да я постигнем. Остава да го докажем на терена“, коментира пред Sportal.bg Тихомир Антонов, лидер на Янтра.