Хикс и четири червени картона в Полски Тръмбеш

1:1 приключиха в Полски Тръмбеш, местния Янтра и Партизан (Червен бряг). Срещата е от 18-ия кръг на Северозападна Трета лига. Стана изнервен двубой. Гостите го завършиха с осем футболисти. Христо Димов им даде преднина с попадение, половин час от началото. В 40-ата минута Цветан Петров от Партизан и играч на домакините се спречкаха. Съдията Христо Минчев вдигна червен картон на Петров и учудващо на Тихомир Антонов, който беше резервен състезател на скамейката на Янтра. После настана суматоха. Четвърт час след почивката, Тони Паликрушев от червенобрежкия тим извърши нарушение, а рефера му вдигна втори жълт и червен картон. Домакините натиснаха. Любомир Генчев уцели гредата. Момчил Кузманов пропусна отличен шанс да вкара. Стори го обаче Явор Генчев в 86-ата минута. След 120 секунди Кристиян Григоров от Партизан беше отстранен с втори жълт и червен картон за бавене на играта.