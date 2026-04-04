Академик (Свищов) с изразителна победа в Полски Тръмбеш

Академик (Свищов) с изразителна победа в Полски Тръмбеш

Академик (Свищов) затвърди лидерската си позиция с 4:1 над Янтра в Полски Тръмбеш. Срещата е от 16-ия кръг на Северозападна Трета лига. „Студентите“ наклониха чувствително везните в своя полза още след началните десетина минути. В тях, Димитър Николов и Кристиян Иванов вкараха по веднъж. След това същото стори и Ивайло Милчев, но съдията не зачете попадението. Светослав Кръстев направи резултата категоричен, малко преди почивката. След нея, Милчев пропусна дузпа. Кръстев обаче се разписа за втори път. Тихомир Антонов реализира почетното попадение за домакините в края на двубоя.

