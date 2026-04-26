Разгром запази Бенфика на второто място

Отборът на Бенфика спечели с 4:1 домакинството си на тима на Морейрензе от 31-вия кръг на Лига Португал. Момчетата на Жозе Моуриньо поведоха с попадение на Леандро Барейро във 2-рата минута, след което допуснаха изравняване чрез Травасос в 26-ата минута, но съвсем скоро в 29-ата си върнаха предимството благодарение на Ричард Рио. В заключителния етап от срещата две попадения добави и Франьо Иванович, който оформи разгромния успех.

Благодарение на успеха “орлите” дръпнаха с четири точки в битката за второто място пред шампиона Спортинг (Лисабон), който обаче е с два мача по-малко.