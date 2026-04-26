Йос Верстапен с тежка катастрофа на рали

  • 26 апр 2026 | 13:18
Бащата на Макс Верстапен – Йос, направи тежка катастрофа днес сутринта в рали „Валония“.

54-годишният бивш пилот във Формула 1 е излетял от пътя в първата неделна отсечка, след което колата му се е преобърнала и едва тогава е спряла.

Йос Верстапен: Ламбиазе отива в Макларън за много пари

Организаторите на ралито потвърдиха инцидента, а добрата новина е, че Йос и навигаторът му за това състезание Яспер Вермюлен са невредими след удара в етап №13. Рали "Валония" е трети кръг от шампионата на Белгия и се провежда изцяло на асфалт.

Йос стартира в това състезание с нов навигатор защото титулярния му щурман Рено Жамул счупи глезен по-рано тази седмица и се наложи спешна смяна.

Норис: Всички искаме Макс да е във Формула 1

Йос и Рено спечелиха рали титлата на Белгия миналата година, а в рали „Валония“ Йос заемаше третото място след съботните отсечки.

Но в края на деня Йос беше наказан с 40 секунди заради превишена скорост в преход между етапите и това го свали на 17-о място в генералното класиране.

Кими Антонели отправи ясно послание към съотборника си Ръсел

Снимка: Rallye Sport/SoyMotor

