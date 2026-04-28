Колтън Херта няма да е единственият домакин пред дебюта на Формула 2 в Маями

Колтън Херта е единственият американец, който се състезава във Формула 2 през 2026 година, но той няма да единственият домакин при дебюта на шампионата в Маями този уикенд.

Освен за пилота на Хайтек, предстоящият втори кръг за сезон 2026 ще бъде домашен и за Себастиан Монтоя от екипа на Према. Синът на Хуан Пабло Монтоя се състезава с колумбийски лиценз, но всъщност той е роден именно в Маями и има двойно гражданство – колумбийско и американско.

Преди втория кръг за сезона лидер в генералното класиране във Формула 2 е Никола Цолов, който спечели първото основно състезание за годината в Мелбърн. Българския лъв води със седем точки пред шампиона във Формула 3 Рафаел Камара, а трети с равен актив с този на бразилеца, е Лорън ван Хьопен.

