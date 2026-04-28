Шефът на VR46: Ние сме водещият отбор на Дукати

Директорът на отбора на VR46 Дукати Алесио „Учио“ Салучи сподели своето мнение, че неговият екип в момента е водещия в лагера на Дукати, въпреки победата на Алекс Маркес и Грезини в Гран При на Испания в неделя.

В моментното класиране при отборите в MotoGP именно VR46 е на най-предна позиция сред тимовете на Дукати, заемайки третото място. Освен това Фабио Ди Джанантонио е най-напред сред пилотите с мотор на Дукати в подреждането при пилотите със своите 71 точки, които му отреждат третата позиция.

„Огромно удовлетворение, наистина стартирахме сезона правилно. Миналата година бяхме доста непостоянни, но в последните пет или шест състезания ние поехме в правилната посока, най-вече Фабио.



„Винаги съм казвал, че, за да имаш силен сезон, ти трябва да приключиш предходния добре. Много е трудно да завършиш един сезон зле и да се представиш добре в началото на следващия.



„Радвам се, защото ние сме водещият отбор на Дукати в момента, това е нещо, което ми харесва. Също така се радвам, че даваме солидна подкрепа на заводския екип, защото те ни следят изкъсо и виждат колко бързи сме. Затова сме тук.



„Огромна заслуга за това има и Фабио, той кара наистина добре. Той разбра как да кара този мотор, а това е третата му година в отбора. Миналата година сменихме шефа на неговия екип с идването на Масимо Бранкини, така че това е втората година, в която те работят заедно. Сработват се все по-добре и по-добре и това наистина ме радва“, заяви пред италианското издание на motorsport.com Салучи, който е дясната ръка на Валентино Роси.

Снимки: Gettyimages