Кадилак със специални цветове за първото си домашно състезание

  • 28 апр 2026 | 17:23
Отборът на Кадилак ще използва специална цветова схема за първото си домашно състезание във Формула 1, което ще се проведе в Маями този уикенд.

Американският тим ще загърби временно огледалното оцветяване на MAC-26, но ще запази белия и черен свят. То обаче ще бъдат оформени по подобие на американския флаг с множество звезди. На задното крило ще видим и традиционните синьо и червено от знамето на Съединените щати, а там ще бъде изписано и „САЩ“.

Кадилак е един от двата американски отбора, които се състезават в момента във Формула 1 заедно с Хаас. Все още не е ясно дали и Хаас ще има специални цветове за Маями, но по-вероятно няма да има такава промяна, тъй като през последните години отборът на Джийн Хаас традиционно променя цветовете си само за Гран При на САЩ в Остин.

Снимки: Gettyimages

