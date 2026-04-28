  Малък шанс за дъжд и високи температури в Маями този уикенд

Малък шанс за дъжд и високи температури в Маями този уикенд

Малък шанс за дъжд и високи температури в Маями този уикенд

Предстоящата този уикенд Гран При на Маями, с която ще се възобнови сезонът във Формула 1 след непредвидената априлска пауза, се очаква да мине при отлични метеорологични условия.

Последните прогнози на синоптиците вещаят температури от над 30 градуса по Целзий и в трите дни, а шансовете за дъжд за изключително малко. Реално само по време на неделното състезание има 20% шанс за дъжд, докато в петък и събота шансовете за дъжд за практически нулеви.

Три зони за използване на активната аеродинамика в Маями
Три зони за използване на активната аеродинамика в Маями

В петък и събота вятърът може да създаде малко повече трудности на пилотите, тъй като се очаква той да достигне до скорост от 20 км/ч. В неделя обаче би трябвало да е по-спокойно и вятърът да спадне драстично.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages

