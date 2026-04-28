„Гледай си работата“: реплика в стаята на ВАР по време на Интер – Рома

За да реконструира възможно най-добре създадената в последно време съдийска система, прокуратурата в Милано е призовала и изслушала общо 29 души – действащи и оттеглили се арбитри с минало в Серия А и Серия Б. Някои от тях са със статут на разследвани, а други са призовани като свидетели по най-новия скандал, свързан с италианските рефери.

Както съобщава днешното издание на La Repubblica, именно от тези изслушвания и разпити следователите са разкрили система, която е разделяла съдиите на „свои и чужди“. Твърди се, че тя е била управлявана от бившия съдийски шеф Джанлука Роки, който вчера беше заменен временно от Дино Томази до края на сезона. Подадени са истински жалби за „болна система“, които са накарали магистратите да обогатят досието по разследването с доказателства и да повдигнат обвинения в спортна измама срещу петима души (в един от случаите за лъжесвидетелстване). Според разпитаните от екипа на прокурора Маурицио Ашоне, това е била система, оглавявана от Роки.

Напрежение в италианския футбол: разследват шефа на съдиите

От картината, възстановена от прокуратурата, се очертава и сценарий на „война между две фракции“ с предполагаеми криминални последици. Източник, който с часове е давал показания, е разказал пред La Repubblica при гарантирана анонимност за „назначения по усмотрение“ и за „прочистване на фигури, които не се подчиняват на метода“. Разказано е и как Роки „е бил в постоянен телефонен контакт с ръководители на клубове, въпреки че правилникът не го позволява, за да се хареса на отборите. За лична изгода“. Или как се е появявал „в стаята на ВАР дори когато не е трябвало и не е бил на смяна“.

Разследваният шеф на съдиите в Италия се оттегли от поста си

Свидетелските показания са предоставили и подробни детайли за подозрителни епизоди. Пет мача вече са под лупа, което доведе до разследване на самия Роки и неговия заместник Андреа Джервазони, както и на ВАР арбитрите Луиджи Наска и Родолфо Ди Вуоло (и на Даниеле Патерна за лъжесвидетелстване). Но има и други мачове. Като например Интер – Рома отпреди година: „Гледай си работата“, така отговорил отговорник за ВАР на своя асистент, който сигнализирал за нарушение в наказателното поле срещу играча на „нерадзурите“ Ян Бисек. Според свидетеля това е станало „по указание на супервайзора Джервазони“. Епизодът стана още по-известен, така да се каже, със изчезването на аудиозаписа от ВАР, който беше излъчен едва в края на миналия сезон.

Марота: Знаем, че сме действали с максимална почтеност

Както беше споменато, в момента в регистъра на разследваните има петима души, всички от съдийските среди, и нито един клубен ръководител. В разследването има и лица, които „предстои да бъдат идентифицирани“. Вероятно става дума за другата страна в предполагаемата среща на „Сан Сиро“ на 2 април 2025 г. по време на първия полуфинален мач за Купата на Италия между Милан и Интер. Роки е обвинен, че е „уредил“ съдийските назначения за поне два мача, за да избегне „неудобни“ за „нерадзурите“ рефери, както се чете в обвинителния акт.

Разкриха таен код за ВАР в Италия

Разследването официално започва след жалба от адвокат и фен на Верона на име Кроче за „умисъл“ при липсата на реакция за удара с лакът на Алесандро Бастони срещу Ондрей Дуда в мача Интер – Верона. То е подсилено и от сигнала на бившия асистент-съдия от Серия "А" и обвинител на съдийския свят Доменико Рока. Допълнителен тласък на разследването дават и сигналите на бившия арбитър Еудженио Абатиста, които впоследствие намират потвърждение в работата на прокуратурата. Всичко това е довело до изземване от Финансовата гвардия на записи от камерите в залата на ВАР в Лисоне за последните месеци. От видео и аудио материалите се вижда и „почукването“ по стъклото – изглежда не единственото – от страна на Роки по време на Удинезе – Парма, за да повлияе на решението за дузпа на ВАР арбитъра Даниеле Патерна.

Ключова дата за развитието на случая ще бъде четвъртък, 30 април. Тогава прокуратурата ще разкрие всичките си карти, сред които не е изключено да има и подслушани разговори, пред разследваните Роки и Джервазони, които са призовани на разпит. Според изтичащата информация, първият вероятно ще избере мълчанието, възползвайки се от правото си да не отговаря. Очаква се Джервазони да говори, както потвърди и неговият адвокат Микеле Дучи: „Смятаме да отговорим на прокурора“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages