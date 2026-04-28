Бивш бразилски национал: В Монако не играех заедно с Мбапе, а той - с мен

Бившият бразилски национал Вагнер Лав си припомни за своя съвместен период в Монако с Килиан Мбапе. Става въпрос за пролетта на 2016 година, когато някогашният нападател вече беше направил име най-вече с изявите си за ЦСКА (Москва), докато настоящият голмайстор на Реал Мадрид играеше първия си полусезон в мъжкия футбол.

“Не играх заедно с Мбапе, а той с мен. Тогава той беше много млад, но и много спокоен. Винаги беше уравновесен и никога не се държеше зле с никого. Неговата скорост беше невероятна. В отбора му викахме Бързоходеца (като от анимацията на Looney Tunes - б.р.), най-вече бразилците. Монако не беше печелил на “Парк де Пренс” от не знам колко години. В нападение играхме аз и Мбапе, като успяхме да спечелим. Тогава аз вкарах първия гол, а Фабиньо вкара втория от дузпа в стил “Паненка”, разказа Лав пред Sportv , а относно раздялата си с клуба добави: “Видях се с Леонардо Жардим, който ми каза, че Радамел Фалкао трябваше да играе. Аз пък му отговорих, че просто ще си разтрогна договора и ще продължа по своя път”.

😂 Vágner Love has joked about Kylian Mbappe coming through with him at #ASMonaco:



"I didn't play with Mbappé, Mbappé played with me...



"He was very young, very calm, always composed. He never treated anyone badly. His speed was incredible." pic.twitter.com/zhGFINAJyu — foot.mundo (@_footmundo) April 28, 2026

Снимки: Imago