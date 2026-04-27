Разкриха таен код за ВАР в Италия

Нови разкрития, публикувани от вестник “Република”, хвърлят светлина върху своеобразен таен код, включващ жестове и сигнали, които са подсказвали на ВАР арбитрите в Италия как да действат в определени ситуации. Този метод е бил наречен „Gioca Jouer“ по името на известния италиански хит на Клаудио Чекето.

Реферите на ВАР работят от специално помещение в италианския град Лисоне, откъдето се гледат на живо всички двубои. Оказва се обаче, че до самите дежурни рефери - без да имат право - са стояли и шефът на съдиите Джанлука Роки и неговите асистенти. Тъй като обаче комуникацията с тях е била забранена, след като всички разговори се записват, въпросните съдийски шефове са използвали таен код, за да им казват какво да правят при спорни ситуации.

УЕФА заплашва Италия с отнемане на Евро 2032 и изваждане от турнирите

Но как е функционирал този код? Според разследването вдигната ръка е означавала „не се намесвай“, докато стиснат юмрук е бил сигнал за „трябва да се намесиш“. На практика, по този начин Роки се е превръщал в диригент на самата ВАР стая, въпреки че не е имал право да го прави.

Всичко това се разбира от документите от прокуратурата в Милано, която разследва поредните скандали в италианското съдийство. Самият Роки вече се оттегли, докато срещу него тече разследване за предполагаема спортна измама. По същата причина “извън играта” е и бившият ВАР супервайзър Андреа Джервазони.

Именно това е същността на едно от трите обвинения, свързани с мача между Удинезе и Парма от 1 март 2025 г., когато се твърди, че самият съдийски шеф е повлиял на ВАР арбитъра Даниеле Патерна. От видео в социалните мрежи се вижда как Патерна първоначално смята, че няма основания за отсъждане на дузпа в полза на „фриуланите“. След това (на 00:50 мин.) рязко се обръща, като по устните му се чете въпросът „Дузпа ли е?“, и всичко се променя. Той съобщава на главния съдия на терена Фабио Мареска, че има възможно нарушение в наказателното поле и го кара да преразгледа ситуацията на монитора. Тук се намесва самият Роки с това, което вече е определено като „почукването“ – действие, което според протокола той изобщо не би трябвало да извършва.

Ve soruşturmanın merkezindeki görüntü. Videonun 50’nci saniyesinde görüldüğü üzere Paterna arkasına dönüp birine “Penaltı mı?” diye soruyor. https://t.co/2hP69rI1hu pic.twitter.com/dUiTNhJbDl — calciolog (@calciolog_tr) April 25, 2026

В един момент обаче присъствието на излишни хора като Роки спира, след като през май 2025 г. бившият асистент-рефер Доменико Рока изпраща писмо-жалба до Италианската съдийска асоциация (AIA) относно назначенията на шефа си. Тогава италианската федерация нарежда в стаята на ВАР да има федерален прокурор.

Случайно или не обаче, после съдийските грешки стават повече. Поне това е виждането на бившия съдия Даниеле Минели.

В разговор с новинарската агенция AGI Минели, който прекарва по-голямата част от кариерата си в Серия Б с няколко мача в елита, твърди, че намесата в стаята на ВАР е била добре известна сред реферите. Той също така казва, че съдии, чиито грешки са били коригирани от ВАР, са получавали по-висока оценка и съответно по-голям шанс да ръководят големи мачове. В същото време тези, чиито грешки не са били поправяни, са падали по-надолу в съдийската ранглиста, а в някои случаи дори може да не са получавали заплащане.

„Почукванията (по стъклото) на ВАР стаята? Хората говореха за това и беше добре известно, че протоколът не го позволява“, заяви Минели.

„В случая с Удинезе срещу Парма е ясно, че ако ВАР реферът отсъди (дузпа), това ще се отрази на оценката му и съответно на вътрешната ранглиста, която определя дали съдиите остават, или си отиват у дома, а оттам – дали ще получат хонорара си. Може да има и последствия за клубовете в класирането.“

Минели твърди, че съдийският шеф Роки и неговите асистенти са влияели на определени решения във ВАР стаята, но добавя, че тези инциденти са намалели значително след жалбата на Рока миналата година, в резултат на което грешките на реферите са се увеличили.

„Откакто Роки и асистентите му спряха да се появяват в Лисоне, защото федерацията изиска присъствието на федералния прокурор във ВАР стаята след жалбата на Рока, съдийските грешки се умножиха с тревожна скорост. Не знам дали това е причината, но никога не съм виждал толкова много, колкото тази година.“

„Ако грешките са били коригирани в едни случаи, а в други не, е ясно, че това е изкривило ранглистата на съдиите, защото тези, чиито грешки са били поправени, са получавали положителна оценка, докато другите – отрицателна. Достатъчно е да гледате записите от ВАР стаята от последните години: можете да чуете как се правят внушения.“