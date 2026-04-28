Испанската федерация готви тотална революция в използването на ВАР

Испанската футболна федерация (RFEF), начело с Рафаел Лоусан, не си затваря очите за настроенията сред отборите и феновете. Начинът, по който функционира системата за видеоповторения както в Ла Лига, така и във втората дивизия, не се харесва. Поради тази причина се подготвят и обмислят промени и модификации както в самото използване на технологията, така и в имената на отговорните за ръководенето на мачовете от стаята за ВАР. Промяната вече е в ход, като Фран Сото остава начело на Техническата комисия на съдиите с пълното доверие на ръководството.

От началото на сезона федерацията въведе в третото ниво на испанския футбол така наречената Football Video Support. Основната разлика със системата в Ла Лига освен по-ниската цена, е, че тя се използва след поискване от треньорите. Всеки отбор разполага с две възможности за преразглеждане, като при коригиране на първоначалното решение, тимът не губи правото си на искане. Системата може да се прилага при голове, дузпи, директни червени картони и грешки при идентифициране на играч. ВАР стая в познатия ѝ вид не съществува, което премахва съмненията кога и как се намесват арбитрите, както се случи в последния кръг на „Ла Картуха“ и „Вайекас“, където имаше явни и признати случаи на неправилна употреба на ВАР – в първия случай поради липса на намеса, а във втория – поради прекомерна такава.

Светът на футбола губи вяра във ВАР и федерацията се стреми да възстанови тази изгубена точка на доверие. Като първа стъпка се обмисля въвеждането на треньорски искания за преразглеждане и в професионалния футбол. Това е въпрос, който надхвърля решението само на федерацията (Ла Лига също е съгласна) и ще трябва да бъде одобрен от ФИФА, която е върховният орган в световното съдийство. Това не би означавало премахване на ВАР стаята, а по-скоро би дало възможност на отборите да изискват преглед на определени ситуации, при които сега съдиите на терена сами решават дали да отидат до екрана, често без ясна причина.

За следващия сезон се предвижда и сериозна промяна в списъка със съдии, отговорни за видеоарбитража. Ще се сложи край на практиката ВАР да бъде убежище за някои рефери в края на кариерата им, които невинаги имат най-добрите оценки. Още през този сезон беше създаден специализиран екип за ВАР. За следващата кампания ще се направи крачка напред в подбора на членовете му, като ще се наблегне на тяхното моментно състояние и ниво. Що се отнася до съдиите на терена, целта е да се даде предимство на меритокрацията. Идеята е селекцията да се основава на представянето, а не на минали заслуги. Търси се промяна в съдийската структура, която да не се базира на стари постижения, а на показаното през всеки отделен сезон. Ще се сложи край на „доживотните“ постове за някои арбитри.

От RFEF вече знаят, че във ФИФА има притеснения относно средното ниво на испанските съдии. Смята се, че първенство като испанското трябва да има по-висок стандарт на арбитраж. Честта беше спасена с присъствието на Ернандес Ернандес на Световното първенство, но Пиерлуиджи Колина (шефът на съдиите във ФИФА) изисква повече. От федерацията смятат, че използването на ВАР се отразява негативно на съдийската гилдия, която в много случаи е показвала надеждност, но в момента изпитва известно объркване. RFEF застана зад своите рефери и дори се бори реферът от Канарските острови да пътува за Северна Америка с пълния си екип, но същевременно признава, че е нужна крачка напред, за да се промени както общата картина, така и общественото и професионалното възприятие за тяхната работа.

"Ас"

