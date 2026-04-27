  Босът на Фратрия: Шансовете остават, ще се борим докрай

  • 27 апр 2026 | 17:12
Босът на Фратрия Виктор Бакуревич използва официалната страница на клуба в социалните мрежи, за да направи обръщение след вчерашното равенство на своя тим с дубъла на ЦСКА. Той благодари на играчите и заяви, че битката продължава.

Ето какво пише бизнесменът:

Винаги съм се отнасял към своите „деца“ с повишена критичност. Вероятно съм научен на това още от детството, защото когато учех в училище, майка ми беше моя учителка по физика и колкото и да се стараех, никога не получавах високи оценки. Не знам дали това е било добре или лошо – времето показа. Бях критичен към себе си. Винаги съм се гледал в огледалото и съм си задавал въпроса какво съм направил и какво мога да направя по-добре.

Но днес не искам да забравя нашия отбор. Защото ние се стараехме. Защото нашите момчета – а аз се отнасям към тях като към свои деца – наистина се стараеха, наистина искаха да победят. Просто не се получи. Това е спорт, това е футбол. Не винаги става това, което искаш.

Благодарен съм им. Шансовете остават. Ще се борим до край – сигурен съм в това.

Благодаря ви, момчета, че излязохте на терена и се раздадохте. Всички го видяха. Аз го видях. Вие го почувствахте.

Остават четири мача – само 360 минути, в които трябва да играем като истински гладиатори.

Благодаря ви.

