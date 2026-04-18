Стадионът в Белослав заблестява

Стадионът в град Белослав е на път да се превърне в модерно футболно съоръжение и поредното „футболно бижу“, каквито често се срещат в по-малките населени места. Стадион „Димитър Ватев“, на който през средата на 70-те години за местния тим „Ватев“ са играли легендите Живко Господинов и Пламен Гетов, постепенно се възражда.

Основна заслуга за това има ФК „Фратрия“, чието ръководство, в лицето на собственика Виктор Бакуревич, нае съоръжението за срок от 30 години с дългосрочен план за инвестиции и модернизация на базата. Към момента тревното покритие е в отлично състояние благодарение на техническия директор Цветан Иванов, който се грижи за поддръжката му. След реновирането на съблекалните предстои обновяване и на трибуните на стадиона.

/Пламен Трендафилов/