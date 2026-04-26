Фратрия и ЦСКА II с голово реми на "Коритото"

При слънчево за игра време и публика от близо 700 зрители се изигра двубоят между Фратрия и дублиращият отбор на ЦСКА от 30-ия кръг на Втора лига. Срещата на стадион "Спартак" завърши наравно 2:2.

В 16-ата минута крилото Васил Каймаканов завърши перфектно бърза атака и "армейците" поведоха. След това дойде ред на щатния голмайстор на домакините Мирослав Маринов, който на два пъти бе изведен зад защитата на противника и преодоля опеката на вратаря.

В 35-ата минута дясното крило на Фратрия Тимур Кораблин залъга двама защитници и отправи техничен удар, който бе блокиран от Даниел Николов. Буквално минута по-късно, при поредна контраатака, Марк-Емилио Папазов надбяга бранител на домакините, след което не остави шансове на Игор Мостовей за 2:2.

Второто полувреме също предложи нападателен и интересен футбол. В 66-ата минута вратарят на ЦСКА II със сетни усилия успя да отклони центрираната топка към връхлитащия Ксавело Дривентак. В 80-ата минута отличният в този мач страж на гостите предотврати сигурен гол след удар отблизо, а при добавката на Виктор Митев отново показа страхотен рефлекс.

В 87-мата минута Илиян Капитанов се озова сам срещу Николов и опита да го преодолее, но младият вратар отново показа здрави нерви. В последните минути гостите също пропуснаха сигурен гол.