  Sportal.bg
  • 26 апр 2026 | 19:11
Фратрия и ЦСКА II с голово реми на "Коритото"

При слънчево за игра време и публика от близо 700 зрители се изигра двубоят между Фратрия и дублиращият отбор на ЦСКА от 30-ия кръг на Втора лига. Срещата на стадион "Спартак" завърши наравно 2:2.

В 16-ата минута крилото Васил Каймаканов завърши перфектно бърза атака и "армейците" поведоха. След това дойде ред на щатния голмайстор на домакините Мирослав Маринов, който на два пъти бе изведен зад защитата на противника и преодоля опеката на вратаря.

В 35-ата минута дясното крило на Фратрия Тимур Кораблин залъга двама защитници и отправи техничен удар, който бе блокиран от Даниел Николов. Буквално минута по-късно, при поредна контраатака, Марк-Емилио Папазов надбяга бранител на домакините, след което не остави шансове на Игор Мостовей за 2:2.

Второто полувреме също предложи нападателен и интересен футбол. В 66-ата минута вратарят на ЦСКА II със сетни усилия успя да отклони центрираната топка към връхлитащия Ксавело Дривентак. В 80-ата минута отличният в този мач страж на гостите предотврати сигурен гол след удар отблизо, а при добавката на Виктор Митев отново показа страхотен рефлекс.

В 87-мата минута Илиян Капитанов се озова сам срещу Николов и опита да го преодолее, но младият вратар отново показа здрави нерви. В последните минути гостите също пропуснаха сигурен гол.

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 13528
  • 20
Манол Георгиев: Ще се борим до последно

Манол Георгиев: Ще се борим до последно

  • 26 апр 2026 | 15:21
  • 686
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Да запазим темпото до края на сезона

Петър Кюмюрджиев: Да запазим темпото до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 15:13
  • 576
  • 0
Иван Кочев: Срещу силните сме на висота, яд ме е, че загубихме точки срещу останалите

Иван Кочев: Срещу силните сме на висота, яд ме е, че загубихме точки срещу останалите

  • 26 апр 2026 | 15:06
  • 1188
  • 1
Автогол в края донесе точката на десетима от Ботев (Враца) срещу Славия

Автогол в края донесе точката на десетима от Ботев (Враца) срещу Славия

  • 26 апр 2026 | 15:51
  • 10331
  • 37
Питат Найденов дали ще има шпалир, той отвърна: Вчера хубав шпалир ви направиха...

Питат Найденов дали ще има шпалир, той отвърна: Вчера хубав шпалир ви направиха...

  • 26 апр 2026 | 15:02
  • 10558
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

  • 26 апр 2026 | 19:45
  • 4862
  • 2
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 14125
  • 46
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 25253
  • 46
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 13528
  • 20
Играч на Левски аут до края на сезона

Играч на Левски аут до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 16:11
  • 29073
  • 29
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 25612
  • 39