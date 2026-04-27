  Рен запази петото място след успех над Нант

  • 27 апр 2026 | 01:26
Рен надигра Нант с 2:1 като домакин в среща от 31-вия кръг на френската Лига 1. Естебан Лепол откри резултата за Рен с гол от дузпа в осмата минута, а камерунецът Игнатиус Ганаго изравни за 1:1 в 40-ата минута. Победното попадение бе дело на Валентин Ронжие във втората минута на добавеното време на двубоя.

Победителите заемат пета позиция в подреждането с 56 точки, като по същото време прекият конкурент за четворката Лил взе своето в гостуването на новака Париж ФК.

Лил се върна към победите и се изравни с Лион
Лил се върна към победите и се изравни с Лион

Успехът бе важен за Рен и от гледна точка на запазването на самото пето място, тъй като вече имат аванс от 3 пункта пред шестия Марсилия, който направи грешка срещу Ница и стигна само до 1:1.

Поредно фиаско отдалечи Марсилия от топ 4
Поредно фиаско отдалечи Марсилия от топ 4

Нант от своя страна спешно трябва да направи нещо, тъй като се намира на 5 точки зад Оксер, който заема даващото право научастие в спасителен бараж 16-о място, а до края на шампионата остават само три срещи.

Льо Авър и Метц разделиха точките в голово шоу
Льо Авър и Метц разделиха точките в голово шоу

“Канарчетата” поне водят с 4 точки пред последния Метц, който направи зрелищно реми 4:4 срещу Льо Авър и изглежда, че поне един конкурент към момента отпада от битката за оцеляване.

Халф на Атлетико ще пропусне и двата сблъсъка с Арсенал

