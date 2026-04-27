Льо Авър и Метц разделиха точките в голово шоу

Отборите на Льо Авър и Метц направиха зрелищно равенство 4:4 в среща от 31-ия кръг на френския футболен шампионат.

Dans ce match fou, Havrais et Messins se quittent dos à dos.



Buts havrais par Samatta (5e), Kechta (13e), Zouaoui (52e, sp), Doucouré (61e), buts messins de Kvilitaia (9e), Hein (45e + 5, sp, 85e), Pandore (54e).#HACFCM pic.twitter.com/HWVbPqIlwm — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) April 26, 2026

Последният във временното класиране Метц стигна до точката с изравнително попадение в 85-ата минута, с което събра 16 точки на 18-а позиция и запази крехки надежди да не изпадне директно във втора дивизия. Льо Авър е с 6 точки над зоната на изпадащите, на 14-о място с 31 точки към момента.

Мбвана Али Самата и Ясин Кехта се разписаха за домакините от Льо Авър през първото полувреме, вкарвайки съответно за 1:0 в петата минута и за 2:1 в 13-ата. Гиорги Квилитая в деветата и Готие Хайн от дузпа в петата минута на добавеното време на първата част на два пъти изравняваха за Метц. Домакините отново взеха аванс в 52-ата минута чрез Янис Зуауи, който бе точен от дузпа, но само две минути по-късно 18-годишният Пандоре върна равенството. Малийският национал Фоде Дукуре реализира за 4:3 в полза на Льо Авър в 61-ата минута, преди Готие Хейн с втори си гол в мача да осигури точката за Метц.