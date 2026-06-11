Алжир напомпа мускули с разгром срещу Боливия

Алжир срази Боливия с 4:0 в последната си контрола преди старта на Световното първенство. "Пустинните лисици" не срещнаха особена съпротива и отбелязаха три гола в рамките на пет минути през второто полувреме.

На почивката Алжир имаше минимален аванс след попадение на Аиса Манди в 45-ата минута. Второто попадение заби Амин Гуири (56'), а малко по-късно футболистът на Марсилия се разписа отново. Наказателната акция завърши с точен изстрел на Анис Хадж Муса в 61-вата минута.

Това беше четвърти мач на алжирците през 2026 година и в нито един от тях отборът не допусна гол във вратата си.

На финалите на Мондиал 2026 Алжир е в група с Аржентина, Йордания и Австрия, като започва участието си с двубой срещу "гаучосите" на 17 юни.

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