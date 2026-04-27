Поредно фиаско отдалечи Марсилия от топ 4

Отборите на Марсилия и Ница направиха равенство 1:1 в среща от 31-вия кръг на френската Лига 1. Провансалци поведоха с гол на Пиер-Емил Хьойберг в 66-ата минута и се виждаха победители, но сами се простреляха в крака, след като малко преди края на редовното време направиха дузпа в полза на съперника. Така в 88-ата минута зад топката, поставена на бялата точка, застана Ели Уаи и оформи крайния резултат.

Това усложни още повече положението на олимпийския тим, който не успя да спечели за четвърти път в последните си пет срещи и така три кръга преди края на първенството изостава на четири точки от зона “Шампионска лига”.

Рен запази петото място след успех над Нант

Освен това преките конкуренти за топ 4 взеха своето този кръг и допълнително направиха по-тежко положението за Марсилия, който започна сезона с амбициите да преследва титлата, а сега дори може да не участва в “турнира на богатите”.

Лил се върна към победите и се изравни с Лион

Рен удари Нант с 2:1, докато Лил надви с 1:0 Париж ФК.

Лион спечели и продължава да се бори за мястото си в ШЛ

Ница от своя страна все още е на полпозишън в битката за оцеляване, тъй като увеличи аванса си на 5 точки пред 16-ия Оксер, който очаквано загуби от Лион.