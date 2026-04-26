Де Роси загуби от Комо, но четвъртодивизионен отбор му донесе радост

Наставникът на Дженоа Даниеле Де Роси може и да претърпя домакинско поражение с 0:2 от Комо, но пак имаше голям повод за радост. Причината е, че именно днес притежаваният от него четвъртодивизионен клуб Остиамаре си гарантира промоция в Серия С, където ще играе за първи път от 35 години насам.

Комо показа, че продължава да се бори за място в топ 4

„Бих искал да можех да го отпразнувам подобаващо, но тази загуба ме дразни. Въпреки това тя е част от пътуването, което ни отведе до оцеляването ни. Това е не само футболна, но също така семейна и човешка радост. Ние сме отново под прожекторите, но заради нещо радостно, а не колкото да влезем в новините. Сега ще отида да прегърна семейството ми в Остиа, защото наша семейна мечта е да ги отведем до висините и от време на време да ги караме да блестят. Емоционален съм, както можете да видите. Бесен съм заради загубата, но също така не очаквах да спася Дженоа от изпадане толкова рано, както и Остиамаре да спечели първенството кръг преди края.

Феновете на Дженоа не ти дават нищо даром. Не знам как да опиша чувството да получавам такава подкрепа от тях. Не се познавахме взаимно или всъщност се познавахме, защото сме се борили един срещу друг. Дженоа стана част от мен, като моята цел е да направя тима възможно най-силен, както и да се състезаваме безстрашно с по-богатите отбори. Нямах нужда да чуя скандиранията, за да се убедя, че искам да остана тук. Все пак ще имаме някакви разговори, защото този състав трябва да остане силен“, коментира Де Роси след мача на „грифоните“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages