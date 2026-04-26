Комо показа, че продължава да се бори за място в топ 4

Отборът на Комо записа важна победа с 2:0 при гостуването си на Дженоа от 34-тия кръг на Серия "А". Така съставът на Сеск Фабрегас прекъсна негативната си поредица от четири поредни мача във всички турнири без успех.

„Езерняците“ взеха аванс още в десетата минута, когато Анастасиос Дувикас беше точен с глава след центриране на капитана Лука Да Куня. В 34-тата минута Нико Пас можеше да се разпише по същия начин, но топката се отклони в гредата при неговия удар. Освен това на почивката аржентинецът беше заменен от Максенс Какере, тъй като беше замаян след сблъсък с Алесандро Маркандали. „Грифоните“ пък бяха принудени да сменят контузения си титулярен вратар Джъстин Бийлоу с Никола Леали. През втората част и по-точно в 68-ата минута гостите успяха да стигнат и до втори гол. Тогава Мартин Батурина се пребори за топката и я центрира, а Какере я отклони към далечната греда, където Асане Диао се разписа с глава.

Така Комо събра актив от 61 точки и не само, че бързо се върна на петото място в класирането, но и се доближи само на два пункта от четвъртия Ювентус преди днешното му гостуване с третия Милан. Дженоа пък остава на 14-ата позиция със своите 39 точки след първата си домакинска загуба от този съперник в италианския елит.

