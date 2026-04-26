Осасуна се върна към победите с гол в 99-ата минута

Отборът на Осасуна осъществи пълен обрат за драматичен домакински успех с 2:1 над Севиля. Така „червените“ прекратиха серията си от три мача без победа.

През първото полувреме домакините имаха леко превъзходство, но не успяха да открият резултата. Андалусийци се възползваха от това в 69-ата минута, когато Нийл Мопе се разписа с глава след асистенция на Джибрил Соу. Осасуна все пак съумя изравни в 80-ата минута. Тогава резервата Раул Де Аро стигна до топката и с шут от границата на наказателното поле я прати в противниковата мрежа. Нещо повече, в самия край на деветминутното добавено време съставът на Алесио Лиски сътвори пълен обрат. Тогава влезлият от пейката Мой Гомес изсипа топката в наказателното поле, където Алехандро Катена с глава отбеляза победното попадение.

С тази победа Осасуна се изкачи на деветото място в класирането с актив от 42 точки, докато Севиля остава в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 34 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages